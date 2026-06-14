"Суд тражи изговор да избјегне одлуку о неуставним Шмитовим измјенама Кривичног закона"

Аутор:АТВ
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Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да се стиче утисак да крњи Уставни суд БиХ не тражи одговор на правно питање, већ изговор како да се избјегне доношење одлуке о неуставним одредбама Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Вулићева је истакла да можда данас неки мисле да одуговлачењем могу зауставити истину или спријечити правду, подсјетивши да се више од шест мјесеци чека на одлуку овог суда, преноси Срна.
Она је нагласила да није увјерљиво образложење крњег Уставног суда да је оцјена уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит комплексан предмет, посебно ако се има у виду да је парламентарна комисија већ утврдила да оне нису у складу са Уставом.
"Ако је парламентарна комисија могла да дође до јасног става, онда је оправдано питање зашто Уставни суд и даље оклијева", рекла је Вулићева за Срну.
Историја нас учи, нагласила је Вулићева, да правда може бити успорена, али не и трајно онемогућена.
"Право није створено да буде средство политичког прогона нити инструмент за кажњавање неистомишљеника, за шта је правосуђе БиХ служило /бившем америчком амбасадору Мајклу/ Марфију и Шмиту", додала је Вулићева.
Она је истакла да је суштина права заштита људских права, демократске воље грађана и уставног поретка и изразила увјерење да ће и у овом случају коначни суд дати чињенице, право и вријеме.
Вулићева је констатовала да је чињеница само једна, а то је да је Милорад Додик воља српског народа, исказана на демократским, транспарентним и међународно признатим изборима.
"То знају и судије Уставног суда БиХ, али се очито плаше духова глобалиста који још увијек пролијећу над Сарајевом", навела је Вулићева.
Из Уставног суда БиХ Срни је речено да је оцјена уставности одредби Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит за крњи Уставни суд БиХ комплексан посао, па је то разлог што ни након пола године нема одлуке.
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске у децембру прошле године поднио је апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Према одредбама Кривичног закона БиХ, неизвршавање одлука "високог представника" довело је до пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
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