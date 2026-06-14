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"Бошњаци у ОХР-у виде пут ка реализацији ратних циљева"

Аутор:

АТВ
14.06.2026 09:41

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ОХР високи представник у БиХ
Фото: ATV

Политички аналитичар Драгомир Анђелковић оцијенио је да бошњачки политичари односом према ОХР-у показују да им није стало до БиХ већ да у ОХР-у виде пут до реализације ратних циљева које нису успјели остварити.

Коментаришући одлуку Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске да посегне за механизмом заштите виталног националног интереса због Декларације парламента Српске о затварању ОХР-а, Анђелковић је изјавио Срни да то говори да колико је бошњачким политичарима стало до БиХ као самосталне земље, преноси Срна.

"Јасно је да им није стало до тога, јер БиХ не може да буде независна ако има колонијалног гувернера", рекао је Анђелковић за Срну.

Он сматра да се Бошњаци боре за останак ОХР-а зато што вјерују да уз помоћ тог тијела могу да реализују неостварене ратне циљеве - унитарни концепт и свођење српског народа на неку националну мањину.

"У томе нису успели и сада се очито уздају у нека обећања одређених западних кругова да ће им то постепено бити реализовано уз помоћ ОХР-а тако што би високи представник обесмишљавао Републику Српску, односно дејтонски концепт и на крају довео до централизације, која није успостављена у рату", објаснио је Анђелковић.

Он је указао да би то и даље била нека врста вазалне БиХ, која би била под контролом сила НАТО.

"Али, била би то вазална БиХ која је централизована и у њој би сарајевска елита имала сву власт, што и јесте циљ бошњачких политичара. Њима није до независности, нити Дејтон, већ до централизације БиХ, макар и по цену да прихвате дуготрајни вазални статус, јер је њима битно да владају Србима и Хрватима", нагласио је Анђелковић.

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Тагови :

Драгомир Анђелковић

ОХР

Бошњаци

НАТО

Република Српска

Босна и Херцеговина

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