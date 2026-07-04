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Интервентна кардиологија у Бијељини на високом нивоу

Аутор:

Сања Трифковић
04.07.2026 19:48

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Бијељински кардиолози
Фото: АТВ

Бијељинска болница у сталном је настојању да пружи што квалитетније услуге пацијентима. Улагање у знање и људе сигуран је пут ка томе.

Од скоро се овом тиму придружио врхунски стручњак за рјешавање хроничних оклузија каротидних артерија др Ненад Божиновић из Ниша. Један од најбољих кардиолога Европе и један од само 50 љекара на свијету, који могу да изведу нову компликовану операцију срца.

"Jа сам координатор Европског удружења за хронично запушене крвне судове која броји 50 пуноправних чланова, а како у БиХ није било никога од нас, а ја као координатор за све земље бивше Југославије, на позив др Александра Јањичића, пошто овдје у овој болници има неопходног материјала за ове процедуре и како сам ја видио да је он одличан оператор, заинтересован да изводи ове процедуре, онда сам се на његов позив и да кажем молбу, преселио у Бијељину и бијељинску болницу", рекао је интервентни ,кардиолог др Ненад Божиновић.

Медицина свакодневно напредује, а за нове процедуре неопходни су и нови материјали и нове технологије, како би се специфични оперативни захвати обавили. Данас интервентна кардиологија у Бијељини може да понуди све то. Као неко ко је имао прилику да ради у европским и свјетским центрима, са сигурношћу тврди да бијељинска болница може да парира тим центрима",

"Ове процедуре се не изводе, то нису рутинске процедуре које се изводе свакодневно, то су пацијенти који се планирају, са којима се редовно обављају разговори и пацијенти који морају да буду спремни на два-три сата лежања, то су интервенције које некада потрају сат времена али интервал у коме можемо да завршимо и период у коме можемо да завршимо једну интервенцију јесте отприлике до три сата", додао је Божиновић.

Од почетка фебруара до данас у бијељинској болници урађено је много ових захвата, а због квалитета услуге долазе и странци. До данас је оперисано и десет страних држављана што показује озбиљност приступа цијелог тима бијељинске болнице у намјери да из ове установе изађу здрави и задовољни пацијенти.

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Тагови :

Бијељина

болница

Кардиологија

здравље

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