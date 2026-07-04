Срећан крај потраге: Пронађен Миралем Обић из Градишке

Аутор:АТВ редакција
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Пронађен је Миралем Обић из Градишке, чији је нестанак јуче пријављен полицији, саопштено је из ПУ Градишка.
Младића су јуче пронашли полицијски службеници Полицијске управе Градишка, у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Добој.
Друштво
Нестао младић из Градишке, полиција моли за помоћ у проналаску!
"Лице је пронађено на подручју града Добоја, живо и здраво", наводи се из полиције.
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