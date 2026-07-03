Oбезбијеђено 5 милиона марака за канализациону мрежу у Tуковима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Деценијски проблем мјештана приједорског насеља Тукови, али и свих грађана коначно би могао бити ријешен.
Изградња канализационе мреже у овом мјесту почела је 2008. године и у коју је уложено више од 10 милиона марака, никада није завршена. Цијели случај је преузело тужилаштво, због сумње да је град оштећен за девет милиона марака.
Осим што мјештани немају канализацију, овај проблем угрожава и снабдијевање града, јер се у Туковима налазе сви бунари. Додатну опасност представљају поплаве. Када Сана излије, већи дио насеља остане под водом, па мјештани сумњају да би на таквом земљишту систем уопште могао да функционише. Цесте су раскопане, асфалт је уништен, а након 20 година неиспуњених обећања, оптимизма скоро да и нема.
"Колико сам ја упознат пумпе те би требало да раде 24 сата. Шта кад се деси нестанак струје или нешто друго, то би све требало да се врати у куће. Што се тиче изградње и поправке и овога пројекта до краја апсолутно нисам оптимиста, чак мислим да ових пет милиона колико год да се издвоји из џепа грађана Републике Српске ће опет бити бачено и неће од тога ништа бити направљено, и ако се направи то не вјерујем да ће функционисати", изјавио је Томислав Гашић.
Од утрошених 10 милиона марака у ових 20 година, одрађена су два крака и три километра примарне мреже. Секундарна мрежа која је требала доћи до домаћинстава није одрађена ни један метар.
"Ово што је урађено, разговарао сам са тим људима који су били ту и правили ту анализу шта можемо да искористимо старе мреже, каже само шахтове. Биће један проблем јер су људима начињене огромне штете први пут кад је копана та примарна мрежа ишло се седам осам метара дубине", изјавио је предсједник Савјета мјесне заједнице Тукови Зоран Јефтић.
Због сумње да је буџет оштећен за више од девет милиона марака случај је преузело приједорско тужилаштво и покренути су судски спорови за утврђивање одговорности. Из Градске управе кажу да су уз помоћ републичког нивоа власти створени предуслови за наставак радова. Град се кредитно задужио два милиона марака, док се са нивоа Владе очекује још три. Радови почињу одмах након завршетка судског вјештачења.
"Ми кад добијемо од суда потврду да се може ући у радове, ми ћемо ући бићемо спремни финансијски. Урадићемо додатне анализе, вид нећемо шта су и ти вјештаци у судском процесу рекли, можда је нешто доро, можда нешто није, можда је нешто контра од мишљења саме фирме која је нама урадила посао за који је предвиђена, тако да ћемо у потпуности знати на чему смо, шта смо и бити што је најбитније финансијски спремни за саму реконструкцију", казао је начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове Александар Шобот.
Систем је годинама стајао ван употребе јер нико са сигурношћу није могао да зна шта се дешава испод тла. Ипак, надлежни поручују, да је уз поплаве које редовно погађају град ово један од највећих проблема и да је коначно дошло вријеме за његово рјешење. Усклађивање мишљења фирме која ће бити извођач радова и судских вјештака биће посљедњи корак прије него што се прецизно утврди како ће нових пет милиона бити утрошено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
46 мин0
Хроника
57 мин0
Емисије
59 мин0
Бања Лука
1 ч1
Градови и општине
46 мин0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
11 ч0
Најновије
20
37
20
36
20
23
20
18
20
13
Тренутно на програму