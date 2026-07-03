Мотоциклиста пребачен у болницу након судара са таксијем

Аутор:АТВ редакција
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У зеничком насељи Булевар догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоцикл и такси.
Повријеђени мотоциклиста је хитно пребачен у Урегентни блок Кантоналне болнице Зеница гдје су му констатоване лакше тјелесне повреде.
Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из МУП-а ЗДК, саобраћај је на овој дионици био обустављен у периоду од 18 до 19:30 сати.
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Након обављеног увиђаја, саобраћај је нормализован.
Према незваничним информацијама, узрок несреће је неприлагођена брзина.
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