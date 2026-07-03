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Пјешак погинуо на ауто-путу: Возач побјегао са мјеста несреће, па ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:23

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

На ауто-путу Нови Сад-Суботица ноћас се догодила тешка несрећа са смртним исходом.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Х. Н. (53), због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Сумња се да је он ноћас, на ауто-путу Нови Сад-Суботица, возећи аутобус налетио на тридесетшестогодишњег пјешака, држављанина Пољске, а потом се удаљио у правцу Суботице.

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Пјешак је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Врбасу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

Погинуо пјешак

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