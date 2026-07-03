Драма на снимању спота Милице Павловић: Аутомобил у пламену, ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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Албум музичке звијезде Милице Павловић - ''Цака'', помјера границе сваког дана.
И док њени фанови на друштвеним мрежама, али и поједини медији објављују информације да је пјевачицин јутјуб канал "Сенорита мусиц" био саботиран, те да је дошло до смањене видљивости како самог канала, тако и нових пјесама са албума, то није успјело да поремети чињеницу да је поп звијезда снимила квалитетан музички пројекат са којег је ових дана чак осам од десет пјесама заузело највише позиције јутјуб трендинга.
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Мегаломански пројекат како га музички зналци називају држао се у тајности пуне двије године, а информације о пјесмама и скупоцјеним спотовима тек сада постају доступне јавности.
Снимање филмског спота за пјесму “Цака” донијело је једну од коментарисанијих сцена у којој можемо видети плесаче и Милицу тик уз аутомобил у пламену, па је на сету била ангажована екипа професионалних ватрогасаца.
Сцена са запаљеним аутомобилом била је једна од чак 13 потпуно различитих сценографија и кадрова који су снимани за насловну нумеру албума "Цака" на коме су детаљно радила чак три редитеља.
Док су камере биљежиле сваки детаљ, аутомобил је горио под контролисаним условима, а ватрогасци су све врокеме били на својим позицијама како би реаговали у сваком тренутку. Чим је један од редитеља дао знак да је снимање завршено, они су приступили гашењу пожара и за свега неколико минута угасили пламен.
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Милица Павловић је и овог пута показала колико озбиљно приступа сваком снимању без обзира на захтјевне услове рада, високе температуре и велики број сцена које је било потребно завршити, те је остала фокусирана до посљедњег кадра уз велику жељу да се ова сцена сними баш онако како то раде глумци у акционим филмовима. Иако је екипа могла да искористе све предности дигиталног доба и све чешћу употребу вјештачке интелигенције за оваква снимања, то код њих није био случај.
Чланови екипе кажу да је на сету владала одлична атмосфера, упркос томе што је продукција била изузетно комплексна.
Посебно симпатичан тренутак догодио се након што су ватрогасци угасили пламен, па им је Милица пришла како би их поздравили, а сусрет је завршен заједничким фотографисањем. Пјевачица им се захвалила на помоћи и стрпљењу, док су они искористили прилику да са њом забиљеже успомену са несвакидашњег снимања.
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Како се овај пројекат снимао у строгој тајности у једном од највећих студија код нас чије просторије је Милица закупила на двадесет дана, она је замолила припаднике ватрогасне јединице да фотографију објаве тек када албум изадје у етар, а како чујемо на снимку, добила је обећање које је и испуњено.
Музички пројекат несвакидашњег назива "Цака" броји преко десет милиона прегледа само на јутјуб платформи, а судећи по коментарима на друштвеним мрежама, Павловићева има албум године.
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