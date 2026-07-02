Зорица оплела по Минином вјеренику: "Када га видим, ја се уплашим"

Аутор:АТВ редакција
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Позната фолк пјевачица и бивша учесница неколико ријалити програма Зорица Марковић је коментарисала љубавну и здравствену ситуацију колегинице Мине Костић.
Медији брује о љубавној вези пјевачице Мине Костић и њеног вјереника Манета Ћурувије Каспера, али и о њеној здравственој ситуацији, с обзиром на то да је недавно пуштена из психијатријске установе "Лаза Лазаревић".
Сцена
Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић
"Не допада ми се Каспер. Питала сам нашу заједничку другарицу како је Мина, рекла ми је да је добро. Изненађена јесам, али донекле и разумијем. Какво је вријеме и како живимо, можда сви тамо завршимо. Она је супер прошла. Установе и постоје да бисмо се лијечили. А он ми се лик не свиђа. Не познајем га, али ми дјелује некако хладно. Када га видим, ја се уплашим. Не знам да ли је он допринио њеном стању, не знам ништа о њиховој вези", рекла је Зорица искрено, па додала:
"Мину знам, она је једна лафица, добра пјевачица, лијепа жена. Нисмо се виђале често, али увијек је била срдачна. О њој све најљепше могу да кажем", преноси Српскаинфо.
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