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Фотографија Милана Станковића изазвала пажњу: ''Даје најбоље савјете''

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 21:01

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Милан Станковић пјевач из Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Фотографије познатих који су посјетили Хиланда освануле су на друштвеним мрежама, а међу њима највеђу пажњу изазвала је фотографија Милана Станковића.

Наиме, дечко уписан као "цониx" објавио је серијал слика са објашњењем да "оцјењује познате које је упознао на Хиландару".

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Иако није познато шта је овај дечко радио, тачниј који је посао обављао на Хиландару, слике дјелују реалистично.

Прва слика је са пјевачем Миланом Станковићем и то једна на којој позирају, како изгледа на плажи без одјеће.

- Занимљив и готиван, увијек за спрдњу и шалу, а када је дееп талк (прим. аут. озбиљан разговор) у питању умије да саслуша и даје набоље савјете - написао је он.

Међу људима које је објавио су и пјевач Радиша Трајковић Ђани, кошаркаш Алексеј Покушевски, Алекса Аврамовић...

Милан се враћа на сцену

Пјевачица Рада Манојловић открила је шта јој је Милан Станковић рекао о свом повратку на сцену, али и поруку коју је упутио медијима и фановима.

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Иако Милан Станковић годинама није било у јавности, интересовање за његову каријеру и даље не јењава.

Посљедњих неколико мјесеци све чешће се прича о његовом повратку на музичку сцену, а како се наводи, пјевач за јесен припрема нови албум.

Његова бивша девојка Рада Манојловић открила је шта јој је пјевач рекао о томе.

- Опет мене питате?! Рекао ми је да вам пренесем да ће вам се обратити када за то дође вријеме. Како може да издржи?! Ја не знам, ја бих из земље изашла као кртица. Ја бих рекла да нам је јесен јако рано - рекла је Рада у емисији "Премијера Викенд-Специјал" и додала:

- Ја нисам чула ниједну пјесму, а ако је истина да има албум, а да ми није зуцнуо ништа о томе, а ја њему шаљем све моје на реферат, онда... - изјавила је Рада Манојловић.

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Иначе, током година проведених далеко од рефлектора, о Станковићу су кружиле бројне приче.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Рада Манојловић

Милан Станковић

Пјевач

естрада

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