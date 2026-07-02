Један знак ће у јулу бити апсолутни миљеник судбине: Све ће им ићи од руке

Аутор:АТВ редакција
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Ретроградни Меркур и опозиција планета прави овог јула космичку драму. Ипак, неки знакови ће током јула бити под срећном звијездом и доживјети невјероватан успјех.
Јул ће генерално бити изузетно интензиван, јер нас очекује ретроградни Меркур скоро цијелог мјесеца, прилично опасан период око 20. у мјесецу, као и окретање Нептуна и Сатурна у ретроградни ход. Ходаћемо буквално као по минском пољу, па је јако важно да избјегавамо велика окупљања око 20. јула и пажљиво пратимо вијести.
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Позната руска астролошкиња Аљона Григ детаљно је објаснила којим ће то знаковима хороскоп у јулу бити највише наклоњен.
На трећем мјесту нашао се Стријелац. Иако га очекују нагле промјене судбине, ово је изузетно повољан период за раст и развој када је у питању каријера, али и за путовања и учење нових вјештина.
Главно правило за вас овог мјесеца је да не правите никакве нагле и непромишљене потезе, нарочито ако сте рођени почетком знака. Ово је савршено вријеме да проширите своје видике, посветите се учењу и коначно завршите започете пословне пројекте, а ретроградни Меркур ће вам у томе неочекивано помоћи.
Друго мјесто заузимају Близанци, пред којима је невјероватно моћан период везан за физичку активност. Ви сада заиста можете да побољшате своје здравље, постанете много активнији и извучете апсолутно оно најбоље што вам судбина нуди.
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Да бисте то остварили, морате заувијек да одбаците стара и нефункционална рјешења, храбро закорачите у непознато и једноставно зграбите све што пожелите. Будите смјелији, поготово ако сте рани представници свог знака, јер сада буквално рјијешавате своју судбину и не смијете да пропустите овај тренутак.
Вјерујте у себе и своју звијезду водиљу, јер је ово сјајно вријеме за нова путовања, едукацију, крупне куповине и промјену посла, али и за то да вам у живот уђе потпуно нова љубав.
Када је у питању убједљиви побједник овог мјесеца, на трону се налази Ован. Ваш живот се мијења невјероватном брзином, напредујете и сваким новим даном постајете све боља верзија себе. Сада коначно сазријевате и спремни сте да одустанете од нечег ситног како бисте добили нешто много веће и значајније.
Тренутно је најважније да се фокусирате искључиво на свој главни циљ и да не дозволите да вас ометају небитне ситнице. Ви можете дословно све, само је битно да вјерујете у себе и храбро спалите све мостове за повлачење. Ретроградни Меркур може донијети ситна одлагања, али нека вас то не плаши, већ нека вам послужи као мотивација да све још једном детаљно провјерите.
Главно правило гласи да морате напустити пасиван начин живота, ријешити се лоших навика, заборавити на жаљење за прошлошћу и престати да сажалијевате себе. Ви сте снажни, прекаљени борци и за вас предаја напросто није опција.
Здравље
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Искористите овај одличан тренутак за бављење спортом, дуга путовања, покретање сопственог бизниса, улазак у нову везу или подизање постојећих односа на виши ниво.
Ипак, звијезде имају посебно упозорење за још 2 знака.
"Веома важан период очекује Лавове и Водолије, посебно оне рођене на почетку знака, и ја бих их радо додала на овај списак срећника. Међутим, изузетно опасан период око 20. јула јасно говори да морате јако да се чувате у близини тог датума и да никако не мислите да можете да преварите судбину", изјавила је Аљона Григ.
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Она напомиње да Лав и Водолија сада имају амбиције које достижу потпуно нове висине, али да никако не би смјели да постану арогантни и умисле да су непогрешиви и нерањиви. Због тога се строго препоручује да у том периоду избјегавају аеродроме, морске луке, стадионе, велике фабрике и сва места где се окупља велики број људи.
Добро провјерите сву технику прије него што изађете из куће и будите веома обазриви са физичким напорима како не бисте случајно задобили неку повреду. Ако будете поштовали ова правила, остатак мјесеца ће вам ипак донијети пријатне тренутке и позитивне догађаје.
(ЖенаБлиц)
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