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Туристи у Хрватској неће моћи ноћу да купују алкохол?

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:27

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Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Фото: junjie xu/Pexels

Сплит, као и неки други градови у Хрватској планирају да уведу забрану продаје алкохола у трговинама. Разлог разматрања ове одлуке је све већи број инцидената повезаних са пијаним туристима у центру града.

Према приједлогу одлуке који је тренутно на јавном савјетовању, продаја алкохола била би забрањена од 21 до 6 часова у периоду од 1. јуна до 15. септембра.

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У образложењу мјере наводи се да су призори попут повраћања на улицама, уринирања на јавним површинама, спавања у улазима стамбених зграда, туча и гласне буке до раних јутарњих сати постали уобичајени током љетних мјесеци у центру Сплита.

Грађани и станари центра годинама упозоравају на проблеме, наводећи да туристи често праве буку, звоне на врата и нарушавају јавни ред и мир.

Подаци Завода за хитну медицину Сплитско-далматинске жупаније показују да је само током јуна забиљежено више од 50 интервенција због алкохолисаних особа на јавним површинама, при чему су у већини случајева у питању млади страни туристи.

Највише инцидената биљежи се викендом, током организованих обилазака барова познатих као "pub crawl", када групе туриста обилазе више локала и конзумирају велике количине алкохола.

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Ако одлука буде усвојена, забрана ће се односити на све облике продаје алкохола, укључујући супермаркете, мини-маркете, киоске, бензинске пумпе, штандове, тржнице и продају путем аутомата.

Спровођење одлуке надзираће Државни инспекторат и друга надлежна тијела, а предвиђене су високе новчане казне за кршење забране - од 2.000 до готово 40.000 евра у зависности од врсте прекршаја.

Град Сплит наводи да је циљ мјере смањење нарушавања јавног реда и мира, као и заштита квалитета живота становника, културне баштине и животне средине.

Сличне мјере најавили су и други градови у Хрватској, укључујући Задар, Макарску и Хвар, преноси Б92.

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Уколико приједлог буде усвојен, одлука би требало да ступи на снагу током августа.

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Тагови :

Хрватска

Алкохол

забрана продаје алкохола

туристи

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