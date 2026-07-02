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Заплијењена већа количина дроге која је била намијењена за љетне забаве

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 15:34

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У Хрватској, на острву Паг заплијењена је већа количина дроге. Међу осмуњиченима се налази и пар страних држављана. Они су наводно у Хрватску стигли са циљем да препродају дрогу на љетним забавама.

Како наводи портал Индекс, ријеч је о акцији хрватске полиције у којој је разбијен ланац препродаје дроге намијењене за дистрибуцију током туристичке сезоне и фестивалских догађања на Пагу.

О акцији се огласио и министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић којин је рекао да је акцијом разбијен још један ланац препродаје дроге.

Полиција-МУП РС

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- Осумњичени су ухапшени у координисаној акцији хрватске полиције - написао је Божиновић на платформи Икс, гдје је објавио и видео.

Он је истакао да Хрватска наставља системски и одлучно да сузбија криминал повезан са дрогама и штити безбједност грађана.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

Паг

Дрога

Полиција

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