Заплијењена већа количина дроге која је била намијењена за љетне забаве

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској, на острву Паг заплијењена је већа количина дроге. Међу осмуњиченима се налази и пар страних држављана. Они су наводно у Хрватску стигли са циљем да препродају дрогу на љетним забавама.
Како наводи портал Индекс, ријеч је о акцији хрватске полиције у којој је разбијен ланац препродаје дроге намијењене за дистрибуцију током туристичке сезоне и фестивалских догађања на Пагу.
О акцији се огласио и министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић којин је рекао да је акцијом разбијен још један ланац препродаје дроге.
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- Осумњичени су ухапшени у координисаној акцији хрватске полиције - написао је Божиновић на платформи Икс, гдје је објавио и видео.
Он је истакао да Хрватска наставља системски и одлучно да сузбија криминал повезан са дрогама и штити безбједност грађана.
(Танјуг)
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