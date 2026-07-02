Ронилац у Далмацији имао непријатан сусрет с опасном отровном рибом: "Убола ме, завршио сам у хитној"

Аутор:АТВ редакција
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Видео снимак рониоца који је код Пељешца снимио рибу лава, инвазивну врсту која се посљедњих година све чешће појављује у Јадрану, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама.
У коментарима испод објаве у познатој Фејсбук групи "Живи свијет Јадранског мора", убрзо су и други подијелили своја искуства са овом рибом, укључујући и непријатне убоде.
"Нашао сам рибу лава на Пељешцу. Нисам знао да ми је камера мутна док нисам изашао из мора", написао је аутор видеа уз снимак објављен на Фејсбуку.
У коментарима се убрзо јавио један пратилац који је открио да је и сам имао непријатно искуство са овом отровном рибом.
"Гађао сам их стално до неки дан и више никад. Убола ме и није било баш лијепо", написао је.
Своје искуство подијелио је и други учесник расправе, који наводи да су код њега посљедице убода биле знатно израженије.
"Бољело је три дана, баш као што пише на интернету. Бол је доста јачи него од шкарпине. Довољно је да ми је покварила јутро. Чак сам ишао и у хитну јер нисам био сигуран шта ће бити, пошто не познајем никога кога је убола. Такође сам прочитао да једна риба може да избаци два милиона јаја, тако да ми ту заправо не можемо много да зауставимо", написао је.
Риба лав се сматра инвазивном врстом која се посљедњих година шири Средоземљем, па тако и Јадраном. Позната је по отровним бодљама које могу изазвати веома болне убоде, због чега стручњаци упозоравају да је потребно пажљиво руковање, пише Слободна Далмација.
Риба потиче из Индијског и Тихог океана. Препознатљива је по дугим, лепезастим перајима и пругама које подсећају на лављу гриву. Иако атрактивног изгледа, представља озбиљну претњу екосистему јер у Јадрану готово да нема природних непријатеља.
Од 2024. године сматра се сталним становником Јадранског мора, а стручњаци упозоравају да је ријеч о веома прилагодљивој врсти која се брзо шири. У појединим дијеловима Средоземља већ годинама прави велике проблеме јер нарушава домаћу фауну и нема природне непријатеље.
Један ронилац описао је да је 2025. године на Кипру готово било немогуће видјети друге рибе осим рибе лава. Други наводе да се у неким земљама подстиче њихово уклањање из мора јер се неконтролисано шире и нарушавају биолошку равнотежу.
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