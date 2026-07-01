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Због помагања осумњиченима за убиство Весковића ухапшен Рус у Црној Гори

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 20:38

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Због помагања осумњиченима за убиство Весковића ухапшен Рус у Црној Гори
Фото: Instagram/moj_beo_grad_

Двадесетпетогодишњи Рус ухапшен је у Црној Гори због сумње да је пружао подршку осумњиченима за убиство Дарка Весковића 22. јуна у Београду.

Из црногорске Управе полиције саопштено је да је руски држављанин ухапшен по налогу тужиоца Вишег државног тужилаштва у Подгорици.

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Наводи се да је ријеч о наставку активности на расвјетљавању случаја у којем су претходно ухапшене три особе из Рожаја због сумње да су извршила кривично дјело криминално удруживање, након што су, како се сумња, помогли извршиоцима убиства да илегално пређу из Србије у Црну Гору, преноси Срна.

Из полиције наводе да се држављанин Русије сумњичи да је помагао двојици осумњичених за убиство Весковића.

Полиција је током претреса на двије локације које користи осумњичени пронашла фалсификована документа и марихуану.

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Због помагања осумњиченима за убиство Весковића у београдском насељу Кумодраж претходно су ухапшени Ернес Нокић /45/, Харис Мујевић /26/ и Алдин Мујевић /34/ из Рожаја.

Весковићу се судило за убиство Блажа Ђуровића 2018. године.

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Тагови :

Црна Гора

хапшење

Дарко Весковић

Убиство

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