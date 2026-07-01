Познато када ће бити изречена пресуда Тачију и осталим вођама терористичке ОВК

Аутор:АТВ редакција
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Изрицање пресуде Хашиму Тачију, Кдрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Крснаћију у суду у Хагу за злочине терористичке ОВК заказано је за 16. септембар.
Иако је објављивање пресуде вођама терористичке ОВК било предвиђено 20. јула, из суда у Хагу су саопштили да је вијећање продужено у складу са правилником о поступку и доказима.
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- Продужење је било потребно због великог обима предоченог доказног материјала и сложености предмета како би се омогућила правична, свеобухватна и ваљана оцена доказних списа - наводи се у саопштењу Специјализованих вијећа у Хагу.
Тачи, Весељи, Сељими и Краснићи терете се по основу индивидуалне кривичне одговорности у шест тачака оптужнице за злочине против човјечности и у четири тачке за ратне злочине.
Четворица вођа терористичке ОВК налазе се у притвору у Хагу од новембра 2020. године, а суђење им је почело у априлу 2023. године, преноси Срна.
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Терористичка ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, српским цивилима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису пристали да се ставе под њихову команду.
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