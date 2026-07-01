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Трагедија на Дрини: Жандармерија пронашла тијело несталог полицајца (23)

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:57

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Ронилачке јединице Жандармерије пронашли су данас тијело двадесеттрогодишњег Богдана Т., који је нестао јуче у ријеци Дрини код Лешнице.

Како Телеграф сазнаје, у питању је млади полицајац.

Тијело несрећног младића лоцирано је недалеко од мјеста гдје је посљедњи пут виђен, чиме је трагично окончана интензивна потрага која је трајала од тренутка пријаве нестанка.

Подсјетимо, Богдан Т. (23) нестао је јуче у поподневним часовима у таласима Дрине, након чега су алармиране надлежне службе. У потрагу су одмах укључене локалне полицијске снаге, а убрзо и специјализовани тимови Жандармерије који су претраживали рјечно корито и приобаље.

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Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Због непредвидивог тока и јаких струја реке Дрине, надлежни апелују на купаче и посјетиоце да буду максимално опрезни и да користе искључиво уређене и безбједне плаже.

Званичних информација о узроку ове трагедије још увијек нема, а увиђај и даљи поступак утврдиће све околности под којима је младић изгубио живот.

(телеграф)

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Тагови :

Полиција

Србија

Дрина

ријека дрина

полицајац

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