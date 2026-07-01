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Мушкарца ноћу напале кћерке његове дјевојке, једна га убола ножем

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:36

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Напад ножем који се догодио ноћас око 2 сата ујутру у Булевару краља Александра на Звездари добио је нови обрт, након што је кћерка повријеђеног Љ. Г. (47), која је била свједок крвавог обрачуна, изнела тврдње о идентитету жена које су, како се сумња, учествовале у нападу, сазнаје Telegraf.rs.

Према првим информацијама до којих је дошао Telegraf.rs, у бараку у којој живи Љ. Г. ушле су три жене, након чега је услиједила расправа која је, према ријечима његове кћерке, убрзо прерасла у физички сукоб. Током обрачуна једна од жена је, како се сумња, ножем убола мушкарца у ногу, а потом су све три побјегле са лица мјеста.

Према тврдњама кћерке повријеђеног мушкарца, која је била свједок овог напада, она зна идентитет нападача.

- Дјевојка је испричала да су двије жене кћерке његове дјевојке, а да је трећа њихова другарица - испричао је извор близак истрази за Telegraf.rs.

Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста, збринула повређеног и превезла га у надлежну здравствену установу, а за сада није познат степен његових повреда.

Полиција интензивно ради на расветљавању свих околности овог догађаја, а о свему је обавијештено и Више јавно тужилаштво у Београду.

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Тагови :

напад ножем

Београд

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