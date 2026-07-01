Аутобус ударио у зграду у Шпанији: Повређена 43 радника, четворо у критичном стању

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесет три радника повређена су у несрећи која се догодила данас у шпанском граду Љеиди када је аутобус ударио у зграду, саопштила је каталонска ватрогасна служба и Систем за хитну медицинску помоћ (СЕМ).
Четири особе су у критичном стању, седам у тешком док су остали задобили лакше повреде, преноси Диа де Ваљадолид.
Несрећа се догодила у 7.16 часова, а у аутобусу су се налазили сезонски радници.На мјесту несреће био је присутан велики број хитних служби.
(курир)
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