Снажна олуја захватила Букурешт, погинула једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а десетине кућа и возила је оштећено усљед јаке олује која је погодила румунску пријестоницу Букурешт и 20 округа, саопштено је из служби за ванредне ситуације.
Само у Букурешту је пријављено готово 2.000 позива за помоћ. Неколико метро станица је поплављено.
Ван Букурешта, олуја је нанијела штету у 60 градова и села. Једна особа је погинула када је дрво пало на возило.
Друштво
Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!
Полиција и ватрогасци су распоређени у неколико округа и евакуишу поплављене куће и чисте рушевине.
Олуји је претходио топлотни талас, са температуром која је у понедјељак, 29. јуна и дан касније 30. јуна у појединим дијеловима земље прелазила 40 степени Целзијуса, што је повећало потрошњу енергије и подигло цијене електричне енергије, преноси Срна.
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