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Русија на највишем нивоу одобрила тајну војну обуку у Кини

01.07.2026 09:08

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Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/Maxim Stulov, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Тајна војна обука руских снага у Кини прошле године лично је одобрена од руског министра одбране Андреја Белоусова и у њу су директно била укључена најмање четворица руских и кинеских генерала, изјавила су двојица европских званичника, а показују и документи у које је увид имао Ројтерс.

Званичници су навели да учешће тако високопозиционираних особа у обуци повезаној са ратом у Украјини показује колики значај Русија и Кина придају таквој сарадњи. Та сарадња изазвала је забринутост у Европи, иако Пекинг негира да је до ње уопште дошло.

Повјерљиви руски документ, у који је Ројтерс имао увид, директно се позива на интерну наредбу коју је у августу 2025. године издао министар одбране Андреј Белоусов.

У документу се наводи да је, у складу са одлуком Белоусова, делегација Оружаних снага Русије отпутовала у Кину како би учествовала у војним вјежбама у објектима Народноослободилачке армије Кине (People’s Liberation Army, PLA).

Обука из радиолошке, биолошке и хемијске заштите

У истом извјештају детаљно је описан један од курсева обуке — тронедјељни програм посвећен радиолошкој, хемијској и биолошкој заштити, одржан у новембру у војном објекту у Пекингу.

У том извјештају, као и у још једном документу, описане су и приказане фотографије руских војника који слушају предавање кинеског инструктора, посматрају модел нуклеарног реактора и уче о „хемијском извиђању“ (chemical reconnaissance), „радијационом извиђању“ (radiation reconnaissance) и заштити вентилационих система од контаминације.

Један од европских званичника рекао је да укључивање радиолошке, биолошке и хемијске обуке указује на стратешки карактер размјене, истичући да је та област посебно осјетљива за војске уопште.

Кинеско Министарство спољних послова саопштило је да је став Пекинга о украјинској кризи остао досљедан.

„Релевантне оптужбе су у потпуности неосноване“, наведено је у саопштењу, у којем се Пекинг осврнуо на детаље из овог извјештаја.

Кина тврди да је неутрална сукобу Русије и Украјине и представља се као посредник у мировним напорима.

Према извјештају Ројтерса објављеном прошлог мјесеца, који се позива на европске обавјештајне агенције и војне документе, Кина је у новембру обучавала око 200 руских војника, од којих су неки касније учествовали у рату у Украјини.

Кремљ је одбио да коментарише тај извјештај.

Висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас изјавила је 15. јуна да је Брисел сопственим каналима потврдио да је обука одржана и да сада процјењује њене посљедице.

Пекинг је њене коментаре описао као „ништа друго до клевете“.

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Тагови :

Русија

војна обука

Кина

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