Русија на највишем нивоу одобрила тајну војну обуку у Кини

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Тајна војна обука руских снага у Кини прошле године лично је одобрена од руског министра одбране Андреја Белоусова и у њу су директно била укључена најмање четворица руских и кинеских генерала, изјавила су двојица европских званичника, а показују и документи у које је увид имао Ројтерс.
Званичници су навели да учешће тако високопозиционираних особа у обуци повезаној са ратом у Украјини показује колики значај Русија и Кина придају таквој сарадњи. Та сарадња изазвала је забринутост у Европи, иако Пекинг негира да је до ње уопште дошло.
Повјерљиви руски документ, у који је Ројтерс имао увид, директно се позива на интерну наредбу коју је у августу 2025. године издао министар одбране Андреј Белоусов.
У документу се наводи да је, у складу са одлуком Белоусова, делегација Оружаних снага Русије отпутовала у Кину како би учествовала у војним вјежбама у објектима Народноослободилачке армије Кине (People’s Liberation Army, PLA).
У истом извјештају детаљно је описан један од курсева обуке — тронедјељни програм посвећен радиолошкој, хемијској и биолошкој заштити, одржан у новембру у војном објекту у Пекингу.
У том извјештају, као и у још једном документу, описане су и приказане фотографије руских војника који слушају предавање кинеског инструктора, посматрају модел нуклеарног реактора и уче о „хемијском извиђању“ (chemical reconnaissance), „радијационом извиђању“ (radiation reconnaissance) и заштити вентилационих система од контаминације.
Један од европских званичника рекао је да укључивање радиолошке, биолошке и хемијске обуке указује на стратешки карактер размјене, истичући да је та област посебно осјетљива за војске уопште.
Кинеско Министарство спољних послова саопштило је да је став Пекинга о украјинској кризи остао досљедан.
„Релевантне оптужбе су у потпуности неосноване“, наведено је у саопштењу, у којем се Пекинг осврнуо на детаље из овог извјештаја.
Кина тврди да је неутрална сукобу Русије и Украјине и представља се као посредник у мировним напорима.
Према извјештају Ројтерса објављеном прошлог мјесеца, који се позива на европске обавјештајне агенције и војне документе, Кина је у новембру обучавала око 200 руских војника, од којих су неки касније учествовали у рату у Украјини.
Кремљ је одбио да коментарише тај извјештај.
Висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас изјавила је 15. јуна да је Брисел сопственим каналима потврдио да је обука одржана и да сада процјењује њене посљедице.
Пекинг је њене коментаре описао као „ништа друго до клевете“.
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