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Врућина не пита: Умјесто лепезе вентилатор

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 09:52

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Вентилатор жена врућина високе температуре расхлађивање
Фото: Instagram/Index.hr/printscreen

Високе температуре захтијевају ригорозне мјере, а то доказује и видео снимак једне госпође, која је у шетњу умјесто лепезе понијела вентилатор.

Свједоци смо да у протеклим данима живот на високим температурама готово да је био немогућ. Свако од нас је прибјегавао алтернативама како да се расхлади и сачува здравље.

Број људи у амбулантама хитне помоћи у региону је растао, а било је и оних који нису презали ни од чега, осим врућине те су узели ствар у своје руке. Буквално.

Тако је и госпођа са снимка побрала симпатије људи широм региона.

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Тагови :

врућина

вентилатор

Расхлађивање

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