Врућина не пита: Умјесто лепезе вентилатор

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре захтијевају ригорозне мјере, а то доказује и видео снимак једне госпође, која је у шетњу умјесто лепезе понијела вентилатор.
Свједоци смо да у протеклим данима живот на високим температурама готово да је био немогућ. Свако од нас је прибјегавао алтернативама како да се расхлади и сачува здравље.
Број људи у амбулантама хитне помоћи у региону је растао, а било је и оних који нису презали ни од чега, осим врућине те су узели ствар у своје руке. Буквално.
Тако је и госпођа са снимка побрала симпатије људи широм региона.
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