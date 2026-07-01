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Млади фудбалер погинуо у несрећи: Клубови се опраштају од Богдана

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 07:17

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Млади фудбалер погинуо у несрећи: Клубови се опраштају од Богдана
Фото: Facebook/NK Dugopolje

Двадесетогодишњи фудбалер Анте Богдан погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила у недјељу око 15.30 часова на дионици државног пута број 8, у предјелу Велики Прженац, у општини Карлобаг.

Богдан је управљао мотоциклом сплитских регистарских ознака из смјера Задра према Карлобагу. Због неприлагођене брзине изгубио је контролу над мотоциклом, ударио у рубни камен, а потом и у камени усјек.

Усљед задобијених повреда преминуо је на мјесту несреће.

Клубови се опраштају од њега

Богдан је прошле сезоне играо за ДОШК из Дрниша, а у сезони 2024/2025. за НК Омиш. У млађим категоријама наступао је за Дугопоље, Сплит, Адриатик и Омладинац.

„Породици искрено саучешће. Почивао у миру Божјем, Анте“, написали су из дрнишког ДОШК-а.

„С великом тугом и невјерицом примили смо вијест о прераном одласку нашег бившег играча Анте Богдана. Анте је носио наш дрес у сезони 2024/2025, а његов прерани одлазак дубоко нас је потресао. У овим тешким тренуцима изражавамо искрено и дубоко саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали. Почивај у миру, Анте. Покој ти вјечни“, поручили су из НК Омиша.

„С великом тугом примили смо вијест о трагичној смрти нашег бившег играча Анте Богдана. У име НК Дугопоља изражавамо искрено и дубоко саучешће породици Богдан, родбини, пријатељима и свима који су га познавали. Анте је био дио наше фудбалске породице и заувијек ће остати у нашим сјећањима. Почивао у миру Божјем“, навели су из Дугопоља.

(Индекс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Хрватска

Анте Богдан

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