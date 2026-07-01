У Српској рођена 31 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 18 дјевојчица и 13 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 13 беба, у Добоју шест, у Фочи и Градишци по три, Бијељини двије, у Невесињу, Зворнику, Требињу и Источном Сарајеву по једна беба.
Седам дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју пет дјевојчица и један дјечак, у Градишци и Фочи по двије дјевојчице и један дјечак, у Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, у Источном Сарајеву једна дјевојчица, а у Зворнику, Требињу и Невесињу по један дјечак.
У породилишту у Приједору није било порода.
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