Бебе близнакиње старе свега 15 мјесеци преминуле у својим креветима

Аутор:АТВ редакција
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У Француској хара рекордни топлотни талас, а земљу је потресла вијест о страшној трагедији на сјеверу земље.
Двије сестре близнакиње, старе свега 15 мјесеци, пронађене су мртве у својим креветима усљед тешке дехидрације. Из исте породичне куће у Улици Леонарда да Винчија, још четворо дјеце узраста од три, четири, пет и шест година хитно је пребачено у болницу.
Алармиране позивом родитеља, полицијске и медицинске екипе стигле су на мјесто несреће у понедјељак око 13:30 часова.
Како преноси локални лист Ла Воиx ду Норд, мајка је дјевојчице ставила на спавање у недјељу увече око 19:00 сати, а у њихову собу је поново ушла тек касно у понедјељак ујутру.
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Љекари вјерују да су близнакиње преминуле од дехидрације, док је преостало четворо дјеце примљено у болницу због екстремног недостатка воде у организму. Једно дијете је због критичног стања морало бити транспортовано хеликоптером.
Родитељи су ухапшени истог дана у 15:30 часова и тренутно се налазе у притвору у полицијској станици у Валансијену. На службеном натпису којим је кућа запечаћена наведено је кривично дјело: "Ускраћивање његе или хране малољетном лицу млађем од 15 година".
(Курир)
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