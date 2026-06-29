Logo

Бебе близнакиње старе свега 15 мјесеци преминуле у својим креветима

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 23:03

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У Француској хара рекордни топлотни талас, а земљу је потресла вијест о страшној трагедији на сјеверу земље.

Двије сестре близнакиње, старе свега 15 мјесеци, пронађене су мртве у својим креветима усљед тешке дехидрације. Из исте породичне куће у Улици Леонарда да Винчија, још четворо дјеце узраста од три, четири, пет и шест година хитно је пребачено у болницу.

Алармиране позивом родитеља, полицијске и медицинске екипе стигле су на мјесто несреће у понедјељак око 13:30 часова.

Како преноси локални лист Ла Воиx ду Норд, мајка је дјевојчице ставила на спавање у недјељу увече око 19:00 сати, а у њихову собу је поново ушла тек касно у понедјељак ујутру.

vatrogasci

Хроника

Трагедија у БиХ: Преминуо мушкарац који је пронађен без свијести у близини пожара

Љекари вјерују да су близнакиње преминуле од дехидрације, док је преостало четворо дјеце примљено у болницу због екстремног недостатка воде у организму. Једно дијете је због критичног стања морало бити транспортовано хеликоптером.

Родитељи су ухапшени истог дана у 15:30 часова и тренутно се налазе у притвору у полицијској станици у Валансијену. На службеном натпису којим је кућа запечаћена наведено је кривично дјело: "Ускраћивање његе или хране малољетном лицу млађем од 15 година".

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

преминула дјевојчица

близанци

бебе

сестра

Коментари (0)

Више из рубрике

Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

Свијет

Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

1 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Два удеса заредом: Возач из БиХ слетио, па се закуцао у зид комшијске куће

1 ч

0
Ротација

Свијет

Александру (52) убио бивши момак њене кћерке: Дан прије злочина послао језиву поруку

1 ч

0
vrućina sunce toplota

Свијет

Оборен рекорд: У овој земљи је измјерен 41 степен

1 ч

0

  • Најновије

23

06

Осумњичени у бјекству, снажна експлозија у Монаку: Има повријеђених

23

03

Бебе близнакиње старе свега 15 мјесеци преминуле у својим креветима

23

02

Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

23

01

Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

22

58

Данил Медведев декласирао Марина Чилића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима