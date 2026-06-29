Трагедија у БиХ: Преминуо мушкарац који је пронађен без свијести у близини пожара

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Градачца током дана избио је пожар, који је успјешно угашен.
Међутим, приликом доласка на терен ватрогасци су у близини мјеста пожара пронашли особу без свијести којој је указана медицинска помоћ, а како је из Оперативног центра МУП-а ТК речено за портал "Аваза", особа на крају није преживјела.
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- Истрага је у току те не можемо потврдити је ли узрок смрти био пожар или је она наступила због неких других околности - казали су из МУП-а ТК.
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