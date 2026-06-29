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Саобраћајка у Приједору: Аутомобил ударио жену и дијете (4) на пјешачком

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 22:35

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Дежурне службе хитна помоћ
Фото: ATV

У Приједору је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој је возач реноа ударио жену и четверогодишње дијете.

Незгода се, према незваничним информацијама, догодила на пјешачком прелазу између Музеја Козаре и Средњошколског центра данас око 19.45 часова.

На мјесто догађаја одмах је изашла екипа Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, која је указала помоћ повријеђенима.

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Како сазнаје Инфоприједор, жена и дијете су медицински збринути и обоје су лакше повријеђени.

Увиђај на мјесту несреће обавили су службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, који ће утврдити све околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Приједор

повријеђени

повријеђено дијете

пјешачки прелаз

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