Саобраћајка у Приједору: Аутомобил ударио жену и дијете (4) на пјешачком

Аутор:АТВ редакција
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У Приједору је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој је возач реноа ударио жену и четверогодишње дијете.
Незгода се, према незваничним информацијама, догодила на пјешачком прелазу између Музеја Козаре и Средњошколског центра данас око 19.45 часова.
На мјесто догађаја одмах је изашла екипа Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, која је указала помоћ повријеђенима.
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Како сазнаје Инфоприједор, жена и дијете су медицински збринути и обоје су лакше повријеђени.
Увиђај на мјесту несреће обавили су службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, који ће утврдити све околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.
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