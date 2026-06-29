Мушкарац доживио срчани удар, преминуо на лицу мјеста: Трагедија на купалишту у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На купалишту у Дрежници у близини Мостара, данас се догодила трагедија.
Како је потврдила Илијана Милош, гпортпаролка МУП-а ХНК, око 12:35 запримили су пријаву од стране Хитне медицинске помоћи да се на купалишту налази особа која не даје знакове живота.
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"Патрола полиције изашла је на мјесто догађаја, а доктор је констатовао да се ради о природној смрти", рекла је Милош за Радиосарајево.ба.
Како локални медији сазнају, узрок смрти је срчани застој.
Такође, пренијели су информацију да је ријеч о Р.Ч. из Врапчића, пише Мостарски.ба.
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