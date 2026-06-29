Пљускови и грмљавина, па нови преокрет: Прогноза за наредне двије седмице

Аутор:Стеван Лулић
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У дијелове БиХ ускоро стижу пљускови и грмљавина, ако је судити прогнози за наредне двије седмице коју је објавио Федерални хидрометеоролошки завод.
Према најавама федералних метеоролога, наставља се стабилан и екстремно топао период, а данас и сутра се очекује врхунац топлотног таласа.
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Промјена долази од сриједе, па су нестабилности најављени за четвртак и петак. Прогнозирају се повремени локални пљускови праћени грмљавином.
Од четвртка, уз продор ваздушне масе са сјевера, очекују се угодније температуре, које ће бити у границама уобичајеним за овај период године.
"Вјетар сјеверног смјера додатно ће појачавати осјећај свјежијег времена. Од 3. јула до краја прогнозираног периода очекује се стабилно и топло вријеме, уз могућност новог топлотног таласа од 9. јула, када су изгледне врло високе температуре. До 2. јула прогнозиране минималне температуре у Босни кретаће се од 16 до 21, а у Херцеговини до 26 степени. Максималне дневне температуре у Босни и Херцеговини очекују се од 36 до 41 степен", наводи се у прогнози.
Од 3. до 7. јула јутарње температуре у Босни кретаће се од 11 до 15, а у Херцеговини од 16 до 21 степен.
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"Максималне дневне температуре у Босни очекују се до 28, а у Херцеговини до 33 степена. Од 8. јула до краја прогнозираног периода изгледне су врло високе температуре ваздуха. Минималне температуре у Босни кретаће се од 17 до 22, а у Херцеговини до 26 степени. Максималне дневне температуре у Босни и Херцеговини очекују се од 35 до 41 степен, с тим да ће најтоплије бити на сјеверу и југу земље", закључују метеоролози.
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