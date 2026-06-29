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Идете на путовање? Ево гдје бесплатно можете провјерити аутомобил

Аутор:

Милица Јагодић
29.06.2026 09:30

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Аутомобил
Фото: pexels/Oktay Köseoğlu

Ауто-мото савез Републике Српске покренуо је кампању под називом "Путуј безбједно на одмор" приликом које ће возачи моћи бесплатно прегледати своје аутомобиле и припремити се за љетну сезону и одлазак на дужа путовања.

"Кампања носи назив "Путуј безбједно на одмор". Иначе ми је спроводимо већ дуги низ година. Циљ кампање је свакако припрема возила као и возача за сезону љетних одмора и за повећане температуре и са све оно што се поставља као пред возача и пред само возило", рекао је Предраг Ликокур Ауто мото савез Републике Српске.

Према његовим ријечима, у просторијама АМС Републике Српске врше се контроле кочионог и управљачког система, контролу течности и расхладне системе и пнеуматика. Препорука је да се у љетном периоду и при високим температурама користе љетни пнеуматици.

Савјети за возаче

"Савјетујемо возаче шта је потребно да учине да отклоне неку неисправност уколико је откријемо. Овдје смо вршили и контролу амортизера, свјетлосно-сигналних уређаја. Јако је битно да се возачи што боље припреме и себе и своје возило за дужа путовања", наводи Ликокур.

Повећањем температура долази и до бржег замарања организма што изазива и пад концентрације што може довести и до повећања саобраћајних незгода. Савјет је избјегавање путовања у од 11 до 17 часова када су највеће температуре као и прављење чешћих пауза, појашњава Ликокур.

"Ако већ путујемо даље да се одмарамо, да се хидрирамо. Да будемо што спремнији, што фокусиранији на сам пут и околину како бисмо заштитили и себе и друге учеснике и саобраћају. Кампању смо почели 26. јуна овдје у Бањалуци, трајаће до 10. јула. Данас већ идемо у Приједор, радићемо на Нестро петролу. Сутра смо у Прњавору и Градишци. ", додаје Ликокур.

На сајту Ауто-мото савеза возачи могу да провјере распоред и локација и термина техничких прегледа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АМСРС

Путуј безбједно на одмор

годишњи одмор

путовање

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