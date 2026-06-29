Данас у Српској паклено, температура и до 40 степени!

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Републици Српској бити сунчано и вруће уз локално малу облачност, а температуре ће ићи и до паклених 40 степени Целзијуса.
Поподне јачи развој облака у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку може донијети краткотрајне пљускове са грмљавином. Увече и наредне ноћи ведро у свим предјелима.
Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни, у Херцеговини јужних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 35°С до 40°С, у вишим предјелима од 30°С, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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