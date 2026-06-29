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Крај чекања и редова: Од данас креће нови електронски систем МУП-а Српске

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:49

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске омогућиће од данас електронско заказивање термина за предају и преузимање личне карте, пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана, те предају и преузимање возачке дозволе и продужење важења регистрације возила.

Ова услуга ће на платформи "Е-сервиси" МУП-а Српске од данас бити доступна грађанима Бањалуке, док се у јулу очекује и у осталим локалним заједницама.

Ријеч је о проширењу електронских услуга након што је лани омогућено електронско заказивање термина за подношење захтјева за издавање и преузимање путне исправе.

Из МУП-а Српске наводе да се термини за нове услуге могу заказати посредством званичне платформе "Е-серивиси" на страници МУП-а, те да грађани треба да дају основне податке за идентификацију, а систем ће даље омогућити избор жељеног датума и времена.

Да би грађани могли заказати термин потребно је да се изврши регистрација, односно да се креира налог на порталу "еУслуге" МУП-а Српске, а након попуњавања података на мејл се добија шифра или токен за потврду власништва адресе електронске поште, чијим се уносом завршава процес регистрације, након чега се могу користити електронске услуге.

Осим личног термина заказивања који траје 10 минута, постоји могућност заказивања породичног термина за пријаву пребивалишта/боравишта или промјену адресе стана који траје 30 минута /за највише пет лица/.

Ове електронске услуге дио су континуиране опредијељености МУП-а Републике Српске ка унапређењу и дигитализацији својих услуга да би се додатно олакшао приступ потребним документима и поједноставила комуникација између грађана и институција.

Из МУП-а Републике Српске позивају грађане да користе ове услуге које ће им омогућити да без дугих чекања остваре своја права.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Е сервиси

Лична карта

пасош

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