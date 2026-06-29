Огласио се ОЦ Јахорина: Демантовали наводе

Аутор:АТВ редакција
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Поводом текста под насловом "МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине", објављеног на РТРС-у, Олимпијски центар "Јахорина" је објавио деманти.
Деманти преносимо у цијелости:
"Поводом текста под насловом „ МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине “, објављеног на РТРС-у, Олимпијски центар “Јахорина” ради истинитог информисања јавности даје сљедећи деманти.
Хроника
МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине
Прије свега, Олимпијски центар “Јахорина” није био организатор концерта, одржаног у петак, нити је ангажовао физичко обезбјеђење за наведени догађај. Због тога сматрамо непримјереним да се Олимпијски центар у овом контексту доводи у везу са активностима које се односе на организацију и обезбјеђење предметног концерта.
Олимпијски центар “Јахорина” подржава одржавање културних, забавних и спортских манифестација током љетне туристичке сезоне, јер сваки квалитетан догађај доприноси развоју туризма и већем броју посјетилаца на планини.
Посебно истичемо да је нетачна свака инсинуација да је Олимпијски центар организовао или покушао организовати нелегално обезбјеђење предметног догађаја.
Тачно је да је Олимпијски центар “Јахорина” кренуо у процедуру оснивања своје агенције, јер је информација прошла на Влади Републике Српске и за ту агенцију су гласали сви министри, те се кренуло у тражење сагласност за оснивање привредног друштва које би, у складу са законом и након прибављања свих неопходних одобрења, обављало послове физичког обезбјеђења и пратње транспорта новца. Разлог за подношење таквог захтјева јесте потреба за ефикаснијим обезбјеђењем великих дневних пазара током зимске и љетне туристичке сезоне, као и остваривање значајних финансијских уштеда у пословању Олимпијског центра као јавног предузећа. Ако појединци из МУП-а сматрају да је боље да раде приватници, него агенција у власништву Владе Српске, ту Олимпијски центар не може ништа.
Истовремено, желимо нагласити да Олимпијски центар “Јахорина” са Министарством унутрашњих послова Републике Српске има дугогодишњу коректну и професионалну сарадњу, посебно током зимске сезоне када се на Јахорини реализују обуке припадника МУП-а Републике Српске.
Управо због тога нејасно нам је да се активности полиције, које су биле усмјерене на контролу рада обезбјеђења једног приватног догађаја, у јавности представљају на начин који ствара негативан публицитет за Јахорину у јеку љетне туристичке сезоне и доводи у питање углед дестинације у коју су уложена значајна средства и напори.
Позивамо све медије да информације које се односе на Олимпијски центар “Јахорина”објављују потпуно, тачно и провјерено, како јавност не би била доведена у заблуду, а углед једне од најважнијих туристичких дестинација Републике Српске неоправдано нарушен."
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