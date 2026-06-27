МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине

Аутор:АТВ редакција
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На Јахорини су синоћ извршила контроле, а полиција је издала прекршајне налоге за осам особа који су радили као обезбјеђење, а да за то нису имали законско право.
На упит АТВ-а да ли је синоћ на Јахорини, тачније на концерту извођача Саше Матића, била велика полицијска акција САЈ-а која се односила на спречавање нелегалног обезбјеђења и продаје наркотика на концертима, из МУП-а Српске су одговорили да су полицијски службеници МУП Српске, дана 26.06.2026. године, на подручју Јахорине, извршили контролу рада физичког обезбјеђења с циљем провјере поштовања одредаба Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности.
Како незванично пише РТРС-а, у протеклих неколико година криминогена лица са подручја Пала имали су намјеру да преко лица која су повезана са њима оснују агенцију за обезбјеђење личности и објеката што је одбијено и спријечено од стране ПУ Источно Сарајево, ПУ Мркоњић Град, ПУ Фоча, ПУ Добој и ПУ Зворник.
И поред тога у посљедњих неколико мјесеци ОЦ Јахорина је покушао да организује исту такву агенцију под називом "Јахорина секјурити" што није у складу са позитивном законским прописима и због чега је захтјев одбијен као неоснован у два наврата од стране ПУ Источно Сарајево, те је трећи захтјев прослијеђен надлежним управама у МУП Републике Српске у Бањалуци на коначно одлучивање.
Поред тих чињеница у петак је организован концерт на Јахорини гдје је организатор ангажовао два радника Сектор секјуритија на улазу док су унутрашње обезбеђење имали намјеру да раде лица која су неовлаштена нити имају одобрење за рад и за ту врсту дјелатности.
Из свих тих разлога а на основу претходних сазнања да криминогена лица требају да врше обезбјеђење концерта тј. јавног скупа у наведеном хотелу, МУП Српске, односно Управа крим полиције, Управа за тешки и организовани криминалитет, јединице Жандармерије и САЈ у сарадњи са ПУ Источно Сарајево предузели су неопходне мјере и радње у циљу провјере наведених сазнања и конторле рада како агенције ангажоване на обезбеђењу тако и потенцијалног ангажмана лица на овезбјеђењу јавног скупа, а која за то немају одобрење.
Приликом спровођења неопходних мјера и радњи утврђено је да је осам лица неовлаштено вршило обезбјеђење због чега су им издати прекршајни налози због почињених прекршаја те су удаљени из објекта.
МУП Српске ће и у наредном периоду предузимати све неопходне мјере и радње с циљем спречавања вршења нелегалних активности ове врсте.
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