Градишка: Путник подлегао повредама, возач осумњичен за изазивање опште опасности

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске управе Градишка поднијели су Окружном јавном тужилаштву Бањалука извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица из Градишке чији су иницијали М.С. који је учествовао у саобраћајној незгоди након које је једно лице преминуло усљед задобијених повреда.
Из Полицијске управе Градишка подсјећају да се 13. јуна на магистралном путу у мјесту Романовци, догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобили марке "фолксваген туран" којим је управљало лице М.С. из Градишке и "фолксваген голф" за чијим управљачем је било лице из Бањалуке М.Л.
Увиђај су на мјесту незгоде обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
Путник чији су иницијали Н.М. из путничког аутомобила марке "фолксваген туран" је истог дана пребачен из Службе хитне медицинске помоћи Лакташи на даљу хоспитализацију у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, гдје је услијед задобијених повреда јуче преминуо.
Лице М.С. се сумњичи да је починило кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.
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