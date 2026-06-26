Почео увиђај након експлозије у погону Жељезаре Зеница

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је започела увиђај након експлозије гаса у погону Нове Жељезаре Зеница, у којој су повријеђена три радника, будући да из безбједносних разлога то до сада није било могуће, потврђено је у Министарству унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
У Клиничком центру Универзитета у Сарајеву кажу да је повријеђени радник и даље у тешком стању, да има повреду кичме и велике опекотине, али је свјестан и комуникативан, преносе федерални медији.
У погону Жељезаре Зеница јуче послије подне дошло је до експлозије гаса у којој је један радник тешко повријеђен, а два лакше.
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Још није познат узрок несреће која се догодила у кругу фабрике током претакања гаса из цистерне.
Према информацијама Управе полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона, лакше су повријеђена лица М.М. из Приједора и Н.А. из Зенице, док је тешко повријеђени радник из Беговог Хана пребачен у Клинички центар у Сарајеву.
(СРНА)
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