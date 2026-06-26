МУП Србије издао хитно упозорење: Држите дјецу на оку, један тренутак може бити кобан!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дјеца приликом утапања најчешће не дозивају помоћ, због чега је ваша непрекидна пажња њихова најважнија заштита, истичу из МУП-а, а грађане савјетују да користе уређена купалишта и поштују упозорења спасилаца
Са доласком високих температура и почетком љетње сезоне, Министарство унутрашњих послова апеловало је на грађане да не занемарују мјере безбједности приликом боравка на ријекама, језерима и базенима.
Из МУП-а подсјећају да управо одговорно понашање може спријечити трагедије и сачувати животе током љетњих мјесеци.
Грађанима се савјетује да бирају искључиво уређена купалишта са спасилачком службом, поштују упозорења и упутства спасилаца, не улазе у воду под дејством алкохола и не прецјењују своје пливачке способности.
Република Српска
Додик: Српској увијек драго да види снажну, успјешну и стабилну Србију
Посебан апел упућен је родитељима и старатељима да дјецу не остављају без надзора, чак ни на неколико секунди.
"Ако сте са дјецом, не скрећите поглед. Ни на тренутак. Дјеца приликом утапања најчешће не дозивају помоћ, због чега је ваша непрекидна пажња њихова најважнија заштита", поручили су из МУП-а.
Надлежни истичу да су ријеке, језера и базени места за одмор и уживање, али да безбједност не сме бити препуштена случају.
"Будимо одговорни. Чувајмо једни друге", закључује се у апелу Министарства унутрашњих послова, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Србија
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
Тренутно на програму