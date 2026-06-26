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Крај за папирне уплатнице и шалтере у Србији?

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:32

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Шалтер
Фото: Screenshot / YouTube / kanal9tvns

Грађани и привреда у Србији могу да користе систем еПлати, који је успоставила Канцеларија за ИТ и еУправу, за електронско плаћање свих такси и накнада у поступцима јавних органа, без обавезе да накнадно доставе овјерену уплатницу као доказ уплате.

Тренутно је, преко овог система, могуће електронски генерисати општу уплатницу коју корисник самостално попуњава, док је циљ да од 2027. године цијели процес буде потпуно аутоматизован - грађанин ће изабрати услугу, а систем ће сам приказати шта треба да плати, коме и у ком износу, наведено је у саопштењу Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД).

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Грађани ако се опредијеле за овакво електронско плаћање општом уплатницом, треба да на систему еПлати (www.plati.euprava.gov.rs), одаберу опцију "општа уплатница" и ту унесу податке о пружаоцу услуге, платиоцу, примаоцу, износу и сврси уплате, након чега систем генерише јединствени позив на број.

Након плаћања институција која пружа услугу ће моћи да провјери уплату по службеној дужности.

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Ово представља први корак ка једноставнијој администрацији, без вишеструког одлажења на разне шалтере, без чувања папира и ризика да се доказ о уплати изгуби, али и без ризика од злоупотреба које су се у прошлости дешавале попут коришћења исте уплатнице више пута или додавања нула на већ овјереним уплатницама, преноси "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Уплатница

Електронска уплатница

еПлати

еУправа

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