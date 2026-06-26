Мајка дјевојчице убијене у Рибникару: ''Они су се одрекли свог дјетета''

Аутор:АТВ редакција
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Миљана и Владимир Кецмановић осуђени су због масакра у "Рибникару", али њихов син за злочин никада неће одговарати. Биљана Пауновић, мајка убијене Андриане Дукић, говорила је о суђењу које је, како каже, било претешко за родитеље, али и о томе да ли би дјечак убица могао да се нађе на слободи када напуни 18 година.
- Тешко је гледати убицу свог дјетета. Ја сам се распадала. Ја сам јако осјетљива на дјецу и први мој неки утисак је да ми је било жао. Жао ми је што је морало да дође до тога. А у вама се мијеша и бијес и туга и жал и свакакве неке емоције, али јесу у суштини сва та суђења била јако потресна - рекла је Биљана Пауновић.
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Она истиче да родитељи и даље на нека питања чекају одговоре.
- Нисмо добили све одговоре. Дјелимично јесмо, мислим, могу да закључим да он јесте производ његових родитеља. То је највећи одговор који смо могли да добијемо, а на пар питања смо још увијек на ишчекивању. Могуће да ће се он једног дана отворити, јер у установи гдје је, он се сада лијечи и можда ће изразити једног дана жељу да нам одговори на та питања.
Биљана сматра да су Миљана и Владимир Кецмановић одговорни за оно што је њихов син починио и додала да су се они одрекли дјетета како би спасили себе.
- Што се тих родитеља тиче, то су људи који дају утисак да су изнад свих. То је неко хладно понашање, гледају вас од главе до пете. Ја сам била готово на сваком рочишту, на сваком суђењу, и увијек сам се осјећала као да сам дошла зато што су ми обили ауто или украли неке паре, не зато што су ми убили дијете. Ти људи, ја не знам колико су свјесни и дан-данас шта су урадили. То је њихово дијете, родитељи одговарају, и заиста мислим да то тако треба да буде. А ти родитељи су се одрекли свог дјетета како би спасили своју будућност, и то је оно што плаши, што је страшно, што просто нормалан човјек то не може да разумије. Не, нисам у њиховој кожи и не знам шта бих ја урадила да је то моје дијете починило, а оно што знам је да моје дијете то не би никада урадило - истакла је Биљана.
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Она вјерује да би дјечак-убица опет починио злочин уколико би се нашао на слободи.
- Ако си способан да направиш такав злочин, онда си способан и да одговараш. Што се тиче његовог ослобађања из психијатријске болнице, најискреније се надам да га нико никада неће пустити, јер смо сви убијеђени да ће то поново починити. Он, док не почини то поново, неће се смирити - рекла је Биљана.
- Знате како, сваком универзум додаје неку судбину. И исто тако живот даје прилику свакоме да ради од те судбине или добро или лоше. Ја од моје судбине бирам да радим добро и гледам да од тога повучемо те неке поуке и да урадимо нешто попут тог питања. Наша дјеца и Драган не могу да се врате, али да покажемо да њихови животи нису узалудни. И ми родитељи заиста имамо велику потребу за тим. Просто да се то никада не би десило, да се то више никада не би догодило. Да ниједан родитељ на овом свијету не би требало да буде на овом мјесту као што сам ја и да вам причам о таквим неким стварима - рекла је она.
(Блиц)
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