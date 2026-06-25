Отац убијеног Андреја очи у очи са Костом К.

Аутор:АТВ редакција
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Малољетник који је као 13-годишњак убио Андреја Симића 2023. године у Нишкој Бањи биће први пут саслушан сутра путем видео-линка у Вишем суду у Нишу на суђењу својим родитељима-
О томе шта би могао да исприча дјечак убица из Ниша, за Блиц ТВ говорио је Мића Симић, отац убијеног дјечака, који је најприје истакао да га сутра очекује тешко суочавање.
– Тешко биће сигурно. Први пут ћу га видјети зато што је он 5. октобра, када је то урадио, истог дана пребачен у “Лазу Лазаревић” и горе је до дана данашњег. Искрено, жељно чекам сутрашњи дан да га видим и да чујем које ће он одговоре дати. Стицајем околности, ја имам увид у комплетну документацију која је прикупљена од тадашњег дана до дана данашњег. То је документација на преко 1.500, 1.600 страна, између осталог и његово вештачење, исказе које је дао, као и његови родитељи. Жељно ишчекујем да видим шта ће да каже, какво објашњење ће да каже, мада објашњење не постоји за ово. И на основу тога састојаће се и нека моја питања која планирам да му поставим – рекао је Симић.
Додао је да је њему апсолутно јасно шта се и како догодило, али да свакако жели да чује шта убица има да каже.
– С обзиром на документацију коју имам код себе и коју сам прочитао, мени је све јасно, шта је било, шта се десило, због чега је он то урадио. Али сутра хоћу лично да чујем из његових уста. Видећемо да ли ће то да каже или ће почети да прича неку своју причу. Ове претходне 3 године шта смо све прошли, док нисмо дошли до овог статуса сада, односно статуса суђења. Без обзира што он има изречену привремену меру забране комуникације са спољним светом, са родитељима и свима осталима, искрено, не би ме чудило да је на неки чудан начин можда добио одређене смернице сутра како да се понаша и шта да прича. Тако да, видећемо од сутрашњег дана шта буде изјавио и у ком ће правцу његово саслушање да иде, тако ћу и ја да се понашам са неким својим питањима које желим да му поставим – истакао је.
Симић се боји да би дјечак убица сутра могао да покуша да заштити своје родитеље.
– Ја се плашим да ће покушати, али видјећемо. Он је, прије свега, једно манипулативно чудовиште. Тако да све је могуће очекивати сутра. Не знам у ком ће правцу то све да иде, шта ће да каже, шта има у плану. Кажем, плашим се само да није одређене смернице добио преко неких одређених канала, без обзира што из затвореног типа улази – истакао је.
“Жељели су да мог Андреја представе као дијете које је заслужило да умре”
Отац убијеног Андреја, истиче и да постоје велике сличности дјечака који је убио његовог сина, и дјечака убице из ОШ “Владислав Рибникар”.
– Ја сам иначе и у контакту са родитељима из Рибникара. То је невјероватно колико сличности имају ова два случаја. На једном од рочишта, десила се ситуација гдје мајка убице пар сати колико је трајало то рочиште, није скидала осмијех са лица. Имала је наочаре у коси, колутање очима на сваку изјаву свједока који су свједочили тога дана. Имам утисак да је она сама себи причала: “Боже мој, шта ћу ја овдје, што су они мене звали? ” Значи, тотално једна одсутност осјећаја кривице, без емпатије, без емоција. Без трунке савјести. Чак у почетку овог суђења, покушавали су да Андреја окриве зашто је он убијен, да га прикажу у лошем свјетлу, да га прикажу као проблематично дијете, као дијете које је заслужило да умре – рекао је Мића и додао да је дјечак убица тог дана планирао да убије више дјеце.
– Ја сам и раније причао да је овај случај веома повезан са Рибникаром и то одговорно тврдим зато што имам сазнања о томе. Мимо тога што му је Коста био узор. Он је тог дана планирао практично масакр да направи овде у Нишкој Бањи. Пука срећа је била да је настрадао само наш син, а не и остала деца. Он је био инспирисан дечаком убицом из Рибникара, прије тога још неким убицама. Тако да за све ово што причам, ја сам то причао можда два месеца или три након 5. октобра где ниједан доказ нисмо имали. Али на крају се испоставило да све што сам рекао, све је било тако – истакао је он.
Господин Симић вјерује да ће родитељи убице његовог сина добити заслужене казне пред судом.
– Дубоко сам убијеђен да је само питање висине казне коју ће да добију, јер вјерујте ми, толико има доказа. Ми смо се ногама и рукама борили да ово суђење буде отворено за јавност или дјелимично отворено, јер сматрамо да би много било поучно за комплетну државу, за Србију, Управо ово би била превентива, да се дјелимично отворило суђење и да се виде какви су све пропусти били код родитеља. Просто је немогуће да нису знали, исто као и у случају Рибникар – рекао је.
– Искрено, ја се надам да ће и убица мог сина и убица из Рибникара доживотно остати тамо гдје су сада. Међутим, имам неку сумњу да постоје неки људи који ће у неком моменту, људи без морала, зарад новца или неког интереса, урадити ово чега се сви ми плашимо. Зато сматрам да је неопходно што хитније донијети законско неко рјешење гдје ће они бити смештени тамо гдје су сада и не видјети свјетло дана до краја живота – рекао је он.
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