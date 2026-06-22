Аутор:АТВ редакција
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Приликом изрицања првостепене осуђујуће пресуде Владимиру и Миљани Кецмановић, судија Вишег суда у Београду Драган Мартиновић детаљно је образложио одлуку, наводећи кључне дијелове свједочења њиховог сина, малољетног К. К.
Дјечак који је починио масовно убиство у Основној школи "Владислав Рибникар" током два свједочења пред судом први пут је званично говорио о разлозима који су претходили злочину.
Према ријечима судије Мартиновића, као главни мотиви издвојили су се дубок осјећај одбачености међу вршњацима, али и притисак који је осјећао у породичном окружењу.
К. К. је навео да су га вршњаци током шестог и седмог разреда игнорисали и одбацивали, а да је преломни тренутак наступио током екскурзије у априлу 2023. године.
Говорећи о односу с мајком, истакао је да јој је било најважније да оствари свој "пун потенцијал", због чега је, како је рекао, викала на њега када резултати нису били најбољи.
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"Отац га је једном назвао психопатом и он је почео да се поистовјећује са психопатама, јер је сматрао да је врлина бити хладан и без емоција. Желео је да људи мисле да је психопата, непоказивање осећања је доживљавао као доминацију, а показивање као слабост. Престао је да буде срећан", навео је судија Мартиновић.
Током свједочења К. К. је рекао да до посљедњег тренутка није био сигуран да ли ће извршити злочин, те да то не би могао да учини да није имао приступ очевом оружју.
Такође је изразио жаљење што родитељи нису примијетили да се са њим нешто дешава и што га нису спријечили, додајући да никоме није тражио помоћ јер је сматрао да је то "глупо".
У образложењу пресуде изнесени су и детаљи о самом току злочина и степену обучености малољетника за руковање ватреним оружјем.
Свједоци из школе, међу којима су били преживјели ученици и студент на пракси, описали су да је током пуцњаве дјеловао "као робот" и да није показивао емоције док је мијењао оквире и пуцао.
Суд је утврдио да је К. К. био веома добро обучен за руковање оружјем.
Један од детаља наведених у пресуди јесте да је још 2021. године, са 11 година и осам мјесеци, у једном етно-селу без потешкоћа растављао, пунио и користио ваздушну пушку.
На снимку из стрељане из априла 2023. године, како је наведено, за 49 секунди испалио је девет метака из пиштоља марке "Збројовка" и "Ругер". Упркос томе што су га двије чауре погодиле у чело, није промијенио израз лица и наставио је да пуца.
Говорећи о списку ученика који је пронађен након злочина, К. К. је пред судом изјавио да је на њему навео имена дјеце за коју му је "било океј да их убије", иако му се, како је рекао, нико од њих није посебно замјерио.
Додао је да је тај списак касније одбацио.
Пресуда се осврнула и на однос родитеља према његовом коришћењу видео-игара.
Утврђено је да су му родитељи од краја 2019. до краја 2020. године слали поруке због прекомјерног играња игрица и зависности од екрана, пријетећи блокирањем телефона.
Ипак, до августа 2022. године несметано је играо такозване „пуцачине“ са ознаком 16+, које садрже експлицитно насиље и крв. Родитељи су током поступка тврдили да нису знали за старосна ограничења тих садржаја.
Судија Мартиновић искористио је прилику да јавно демантује полутачне и нетачне информације које су „цуриле“ из суднице током процеса затвореног за јавност.
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Он је нагласио да није тачна тврдња да је Владимир Кецмановић потврдио како је његов дјед, односно прадјед дјечака К. К., учествовао у масовном убиству породице Звицер код Цетиња 1923. године.
Према ријечима судије, Владимир Кецмановић је током суђења изјавио да је та историјска трагедија злоупотријебљена и фалсификована, те да је његов дјед био одликовани официр.
Пошто је ријеч о првостепеној пресуди, и Више јавно тужилаштво и одбрана најавили су жалбе Апелационом суду.
Тужилаштво ће тражити максималне казне, сматрајући да суд није требало да уважи олакшавајуће околности. Владимиру Кецмановићу изречена је јединствена казна која је за пет мјесеци мања од законског максимума, док је Миљани Кецмановић добила казну за мјесец дана мању од максималне.
С друге стране, одбрана наставља да оспорава законски основ и доказе на којима се заснива став да су родитељи починили кривична дјела која им се стављају на терет.
Апелациони суд сада има посљедњу ријеч. Може потврдити првостепену пресуду, преиначити је или отворити претрес и донијети правоснажну одлуку, преноси Телеграф.
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