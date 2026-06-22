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Кријумчарили мигранте чамцем преко Дрине: Ухапшене три особе

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:42

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Полицијски службеници су на обали ријеке Дрине у мјесту Полом затекли наведена лица како учествују у недозвољеном пребацивању једанаест миграната поријеклом из Бангладеша и Непала, чамцем преко ријеке Дрине.
Фото: Уступљена фотографија

Р.О. са подручја града Зворника, Д.Ј. и Г.Ј. из Братунца ухапшени су због сумње да су извршили кривична дјела кријумчарења људи и организовања групе за пребацивање илегалних миграната.

Како је саопштено из ПУ Зворник, 19.06. око 01.30 часова, полицијски службеници су на обали ријеке Дрине у мјесту Полом затекли наведена лица како учествују у недозвољеном пребацивању једанаест миграната поријеклом из Бангладеша и Непала, чамцем преко ријеке Дрине.

На лицу мјеста обављен је увиђај, а у току је рад на документовању наведених кривичних дјела.

Полиција Републике Српске

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Осумњиченима се на терет стављају кривична дјела "Кријумчарење људи" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната".

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Тагови :

Мигранти

кријумчарење мигратана

хапшење

ПУ Зворник

Дрина

ријека дрина

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