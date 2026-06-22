Кријумчарили мигранте чамцем преко Дрине: Ухапшене три особе

Аутор:АТВ редакција
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Р.О. са подручја града Зворника, Д.Ј. и Г.Ј. из Братунца ухапшени су због сумње да су извршили кривична дјела кријумчарења људи и организовања групе за пребацивање илегалних миграната.
Како је саопштено из ПУ Зворник, 19.06. око 01.30 часова, полицијски службеници су на обали ријеке Дрине у мјесту Полом затекли наведена лица како учествују у недозвољеном пребацивању једанаест миграната поријеклом из Бангладеша и Непала, чамцем преко ријеке Дрине.
На лицу мјеста обављен је увиђај, а у току је рад на документовању наведених кривичних дјела.
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Осумњиченима се на терет стављају кривична дјела "Кријумчарење људи" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната".
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