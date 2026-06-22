Инспекторат Српске упутио апел послодавцима

Аутор:АТВ редакција
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Инспекторат Републике Српске апелује на послодавце да искористе могућност прерасподјеле радног времена и на тај начин заштите раднике који раде на отвореном изложени сунцу и високој температури.
"Рад на отвореном на високим температурама може довести до пада концентрације, чиме се повећава ризик од повређивања радника, апелујемо на послодавце да искористе могућност прерасподјеле радног времена", наводе из Инспектората.
Како је појашњено, послодавац може организовати рад у фазама, у јутарњим и вечерњим часовима и примијенити низ организационих мјера како не би дошло до оболијевања запослених.
"Мјере као што су ротација послова, избјегавање рада у најтоплијем дијелу дана, од 11.00 до 15 часова, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина течности, организовање рада у смјенама или увођење додатне радне снаге код екстремних услова и слично, значајно доприносе смањењу ризика", наводи се у саопштењу.
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У Инспекторату наводе да безбједно радно мјесто треба да буде приоритет послодаваца и радника, те наглашавају да добра заштита на раду повећава продуктивност, а самим ти и конкурентност послодавца, те доприноси остваривању пословних планова и циљева.
"Живот, здравље и очување радних способности радника, вриједности су од посебног интереса које директно утичу на привредни развој цијелог друштва. Неопходно је континуирано радити на препознавању и спречавању ризика који се могу јавити на раду", истичу у Инспекторату Републике Српске.
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