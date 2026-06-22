Logo

Инспекторат Српске упутио апел послодавцима

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:23

Коментари:

0
радници страни домаћи грађевинци
Фото: ATV

Инспекторат Републике Српске апелује на послодавце да искористе могућност прерасподјеле радног времена и на тај начин заштите раднике који раде на отвореном изложени сунцу и високој температури.

"Рад на отвореном на високим температурама може довести до пада концентрације, чиме се повећава ризик од повређивања радника, апелујемо на послодавце да искористе могућност прерасподјеле радног времена", наводе из Инспектората.

Како је појашњено, послодавац може организовати рад у фазама, у јутарњим и вечерњим часовима и примијенити низ организационих мјера како не би дошло до оболијевања запослених.

"Мјере као што су ротација послова, избјегавање рада у најтоплијем дијелу дана, од 11.00 до 15 часова, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина течности, организовање рада у смјенама или увођење додатне радне снаге код екстремних услова и слично, значајно доприносе смањењу ризика", наводи се у саопштењу.

Мостар

Друштво

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

У Инспекторату наводе да безбједно радно мјесто треба да буде приоритет послодаваца и радника, те наглашавају да добра заштита на раду повећава продуктивност, а самим ти и конкурентност послодавца, те доприноси остваривању пословних планова и циљева.

"Живот, здравље и очување радних способности радника, вриједности су од посебног интереса које директно утичу на привредни развој цијелог друштва. Неопходно је континуирано радити на препознавању и спречавању ризика који се могу јавити на раду", истичу у Инспекторату Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Инспекторат Републике Српске

послодавци

Температура ваздуха

Коментари (0)

Више из рубрике

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

Друштво

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

2 ч

0
Нектар пиво

Друштво

Бањалучка пивара представила кампању која у фокус ставља обичне, аутентичне људе

4 ч

1
Добитник Нектар награде

Друштво

Велико интересовање потрошача за програм лојалности ''Уз Нектар увијек на добитку 2026“

4 ч

0
Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука

Друштво

Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука

4 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима