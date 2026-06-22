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Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 08:58

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Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука
Фото: АТВ

Терме Бањалука раде непуних годину дана, а први резултати које имамо су добри и позитивни, рекао је Зоран Талић директор Института "Др Мирослав Зотовић".

"Задовољство је корисника, задовољство такође града и и смо задовољни", поручио је Талић.

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Купили смо 5.000 квадрата у Шехеру, каже Талић, и план је проширивати капацитете у Бањалуци, пише РТРС.

"Шехер је цјелина која треба да се доведе до тога да се максимално искористи. Терме и сам развој Шехера не може изнијети Институт Др Мирослав Зотовић и то треба да буде државни пројекат у сарадњи са државним властима и градски властима", навео је Талић.

Талић је навео да је циљ направити локалитет који ће људи максимално да користе.

"Имамо добро оспособљене кадрове и љекаре, пожељан смо послодавац. Локације које имамо су веома атрактивне. Имамо централну локацију у Трапистима, онда погон у Слатини, а отворили смо и нову амбуланту у бањалучком насељу Парк. Огроман је потенцијал наших локација", казао је Талић.

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Подсјетимо, Бањалука је прошле јесени добила савремени здравствено-туристички комплекс – Терме Бањалука, пројекат који би, као дио развоја свега оног што већ годинама нуди Институт др Мирослав Зотовић, у годинама пред нама могао постати један од носилаца развоја здравственог и бањског туризма, не само Бањалуке, већ и Републике Српске.

Истовремено, ово је и примјер како се природни ресурси могу ставити у функцију развоја, што би могло бити путоказ и за бројне друге потенцијале којима располажемо, а које још нисмо искористили на прави начин.

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Терме Бањалука реализоване су у оквиру Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић”, уз подршку институција Републике Српске, а посјетиоцима нуде јединствен спој љековите термоминералне воде, савремених медицинских третмана, рекреативних и велнес садржаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Терме Бањалука

Бањалука

Зоран Талић

Туризам

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

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