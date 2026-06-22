Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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Терме Бањалука раде непуних годину дана, а први резултати које имамо су добри и позитивни, рекао је Зоран Талић директор Института "Др Мирослав Зотовић".
"Задовољство је корисника, задовољство такође града и и смо задовољни", поручио је Талић.
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Купили смо 5.000 квадрата у Шехеру, каже Талић, и план је проширивати капацитете у Бањалуци, пише РТРС.
"Шехер је цјелина која треба да се доведе до тога да се максимално искористи. Терме и сам развој Шехера не може изнијети Институт Др Мирослав Зотовић и то треба да буде државни пројекат у сарадњи са државним властима и градски властима", навео је Талић.
Талић је навео да је циљ направити локалитет који ће људи максимално да користе.
"Имамо добро оспособљене кадрове и љекаре, пожељан смо послодавац. Локације које имамо су веома атрактивне. Имамо централну локацију у Трапистима, онда погон у Слатини, а отворили смо и нову амбуланту у бањалучком насељу Парк. Огроман је потенцијал наших локација", казао је Талић.
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Подсјетимо, Бањалука је прошле јесени добила савремени здравствено-туристички комплекс – Терме Бањалука, пројекат који би, као дио развоја свега оног што већ годинама нуди Институт др Мирослав Зотовић, у годинама пред нама могао постати један од носилаца развоја здравственог и бањског туризма, не само Бањалуке, већ и Републике Српске.
Истовремено, ово је и примјер како се природни ресурси могу ставити у функцију развоја, што би могло бити путоказ и за бројне друге потенцијале којима располажемо, а које још нисмо искористили на прави начин.
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Терме Бањалука реализоване су у оквиру Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић”, уз подршку институција Републике Српске, а посјетиоцима нуде јединствен спој љековите термоминералне воде, савремених медицинских третмана, рекреативних и велнес садржаја.
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