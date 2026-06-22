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Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:12

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Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"
Фото: ATV

Пред нама је изузетно нестабилна седмица. Након данашњег нестабилног времена, почетак седмице доноси праву временску "бомбу" од средине дана очекују се врло обилни грмљавински пљускови праћени градом.

Према прогнозама метеоролога, данас је почела јака дестабилизација атмосфере, која ће свој врхунац достићи у понедјељак. Због високог процента влаге у атмосфери и температуре око 30 степени, поједини модели указују на висок индекс нестабилности (CAPE index), што значи да је на подручју источне БиХ, источне Хрватске, Србије и сјеверне Црне Горе могуће јаче грмљавинско невријеме.

Од пљускова до тропских врућина

До четвртка ће се задржати нестабилно вријеме уз честе пљускове, нарочито у планинским предјелима истока и југоистока региона. Ипак, ове падавине донијеће привремено освјежење, па се дневне температуре неће превише пењати, већ ће се кретати у распону од 25 до 31 степен Целзијуса.

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Након четвртка, према најавама метеоролога, слиједи стабилизација атмосфере и прави љетни "удар".

Врло топло од 27. јуна до 3. јула

Други дио седмице и почетак јула обиљежиће праве љетне врућине. Очекује се низ "тропских ноћи", док ће дневни максимуми достизати вриједности од 29 до 35, а локално и до 37 степени Целзијуса.

Према ријечима метеоролога Марка Чубрила, осјетније освјежење и грмљавински пљускови након овог топлотног таласа назиру се тек послије 3. јула, односно 5. јула, када би врућина могла коначно да попусти.

Савјет грађанима

Иако су процјене резултат обраде нумеричких модела, важно је напоменути да су локалне непогоде веома непредвидиве. Грађанима се савјетује да прате званична уопштења надлежних хидрометеоролошких завода, посебно током сутрашњег дана када је ризик од града и обилних падавина најизраженији.

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