Експлозија у Катару: Најмање 54 особе повријеђене, 18 се води као нестало

Аутор:АТВ редакција
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У индустријском граду Рас Лафан у Катару дошло је до експлозије у којој су, према подацима Министарства унутрашњих послова Катара, 54 особе повријеђене, а 18 се води као нестало.
Рас Лафан је међу главним комплексима за производњу течног природног гаса у региону и већ је био мета напада током отвореног сукоба између Сједињених Америчких Држава и Израела, с једне стране, и Ирана с друге стране.
Власти Катара нису објавиле додатне детаље о узроку експлозије нити о околностима под којима је дошло до инцидента.
Потрага за 18 несталих особа је у току, док надлежне службе настављају утврђивати размјере инцидента.
За сада није познато ни у каквом су стању повријеђени, као ни гдје се тачно у оквиру Рас Лафан догодила експлозија.
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