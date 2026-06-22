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Експлозија у Катару: Најмање 54 особе повријеђене, 18 се води као нестало

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:06

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Експлозија у индустријском граду у Катару.
Фото: Ceylon Today/Facebook/Screenshot

У индустријском граду Рас Лафан у Катару дошло је до експлозије у којој су, према подацима Министарства унутрашњих послова Катара, 54 особе повријеђене, а 18 се води као нестало.

Рас Лафан је међу главним комплексима за производњу течног природног гаса у региону и већ је био мета напада током отвореног сукоба између Сједињених Америчких Држава и Израела, с једне стране, и Ирана с друге стране.

Власти Катара нису објавиле додатне детаље о узроку експлозије нити о околностима под којима је дошло до инцидента.

Потрага за 18 несталих особа је у току, док надлежне службе настављају утврђивати размјере инцидента.

За сада није познато ни у каквом су стању повријеђени, као ни гдје се тачно у оквиру Рас Лафан догодила експлозија.

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Тагови :

Катар

Експлозија

повријеђени

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