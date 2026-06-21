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''Макрон је свргнут'': Мушкарац запуцао на Жандармерију у Француској

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 21:07

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Несвакидашња и опасна драма одиграла се у Француској када је мушкарац (82) отворио ватру на припаднике националне жандармерије, чврсто вјерујући да је у земљи избила револуција и да је предсједник Емануел Макрон свргнут са власти.

Времешни пензионер је наоружан изашао из своје куће и пред шокираним комшијама почео на сав глас да виче: "Макрон је свргнут, почела је револуција!", преноси Ле Фигаро.

Зоран С.

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Уплашени грађани су одмах алармирали снаге безбједности, али је долазак патроле на лице мјеста додатно ескалирао ситуацију у Француској.

Умјесто да се смири, растројени старац је уперио оружје према жандармима и испалио три хица у њиховом правцу.

У овој размјени ватре, двојица припадника француске жандармерије су погођена и задобила су ране у предјелу ногу.

Након што су снаге безбједности узвратиле ватру како би неутралисале пријетњу, нападач се повукао и забарикадирао у подруму своје куће, пошто је у пушкарању највјероватније рањен у руку.

Хапшење након опсаде

Полицијске снаге су брзо блокирале читав кварт и покренуле акцију упада у објекат. Након краће опсаде подрумских просторија, специјалне јединице су успјеле да савладају 82-годишњака и лише га слободе без даљих жртава.

Рањени жандарми су хитно превезени у најближу болницу и, према првим љекарским извјештајима, њихови животи нису угрожени.

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Ухапшени пензионер је такође медицински збринут због повреде шаке, а против њега је покренута истрага због покушаја убиства службених лица.

Према незваничним информацијама, биће спроведено и детаљно психијатријско вјештачење како би се утврдило шта је навело старца на овако радикалан и суманут потез.

(Информер)

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Тагови :

Француска

Пуцњава

Емануел Макрон

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