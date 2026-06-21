Пуцао у оца, па на мајку кренуо мачетом: Језиви детаљи хорора

Аутор:АТВ редакција
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Пиштољ којим је Зоран С. пуцао на своје родитеље у породичној кући у Петровцу на Млави полиција још увијек није пронашла, јер га је осумњичени у бјекству "негдје изгубио“, преносе београдски медији.
Како медији преносе, Зоран С. је прво пуцао у оца, па ранио мајку, а послије другог метка пиштољ је "блокирао“.
Он је са собом понио и мачету, залетио се ка мајци и посјекао је. Она је пала, а он је наставио да је шутира и потом побјегао.
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Подсјетимо, инцидент се догодио синоћ око 21 час, када је Зоран С. пуцао на своје родитеље, а онда побјегао са мјеста крвавог пира.
Ужасу код Петровца на Млави, како свједоче комшије, претходила је жестока вербална расправа у породичном дому.
У налету бијеса, Зоран С. је потегао ватрено оружје и испалио више хитаца у правцу оца и мајке. Метак је промашио оца, али је мајка тешко повријеђена. Она је хитно превезена у болницу, гдје се љекари тренутно боре за њен живот.
"Викао је на сав глас да ће побити и њих и себе“
Како свједоче комшије, из породичне куће чула се страшна галама, а убрзо потом и пуцњава.
"Викао је на сав глас да ће побити и њих и себе, а онда је у мраку побјегао са мјеста злочина", наводе уплашени мјештани.
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Зоран С. је након крвавог чина побјегао са лица мјеста, а његови пријатељи су, како сазнајемо, мислили да се склонио негдје да одузме себи живот.
"Када га полиција није пронашла на мјесту злочина, а како је већ неко вријеме причао о томе да ће да се убије, а онда и пред пуцњаву да ће убити и њих и себе, мислили смо да ће заиста то и да уради", свједоче за "Информер" пријатељи.
Ипак, Зоран С. се након непуна три сата предао полицији, када је и испитан о језивом случају.
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