Биљана из Ваљева тужи НАТО: Анализе потврдиле осиромашени уранијум у њеном организму

Аутор:АТВ редакција
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Биљана Танасијевић Вуксановић, професор Ваљевске гимназије, која је обољела од канцера, намјерава да докаже на суду да је бомбардовање 1999. године, узрок њене болести.
Савремене лабораторијске анализе нанотехнологијом у Италији показале су да у организму Биљане Танасијевић Вуксановић има осиромашеног уранијума и тешких метала.
Намјерава да докаже на суду да је бомбардовање 1999. године, које је провела у Ваљеву, узрок њене болести. Иступањем у јавности жели да подигне свијест људи, како каже, да правда и људско здравље немају границе.
"Многи су ми се људи јављали, људи који су обољели, који су ме питали какав је поступак, али се и даље плаше да било шта покрену што се тога тиче. Ја мислим да чекају, отприлике, да виде како ћу ја проћи", каже Биљана за РТС.
Пред надлежним судом Биљану Танасијевић Вуксановић заступаће Срђан Алексић, адвокат из Ниша. Више од седам година сарађује са Анђелом Фјореом Тартаљом из Рима, који је у Италији, чланици НАТО-а, имао 550 правоснажних пресуда за обољеле припаднике КФОР-а.
Они су боравили у зонама бомбардованим пројектилима са осиромашеним уранијумом.
"То морамо да докажемо на суду, то морамо да докажемо кроз анализе, то морамо да докажемо кроз вјештачења вјештака медицинске струке, чак и других вјештака који су стручњаци за експлозије и муницију, укључићемо све и једну озбиљну тужбу спремамо за госпођу Биљану и за све наше грађане који су обољели од посљедица осиромашеног уранијума", поручује Срђан Алексић.
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Анђело Фјоре Тартаља позива људе да се обрате судовима како би се видјело да је много људи погођено.
"Веома је важно да се људи укључе и иступе како би судовима показали да проблем који је познат у Србији погађа велики број људи који желе да заштите себе и своја права. Овдје постоји и проблем заштите животне средине и здравља, па су то питања која се морају штитити пред судовима, не само у Србији већ и пред европским институцијама", поручује италијански адвокат.
Адвокат Срђан Алексић, бавећи се годинама здравственим, еколошким и правним посљедицама бомбардовања дошао је до података да је 1999. године бачено 30.000 пројектила са 15 тона осиромашеног уранијума на 118 локација у Србији.
/РТС/
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