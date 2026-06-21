Од 1. јула нова правила за улазак у ЕУ: Ево на које се возаче односи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Од 1. јула 2026. године правила Европске уније налажу да лака комерцијална возила (ЛЦВ) и комбији са највећом допуштеном масом (укључујући приколицу) између 2,5 и 3,5 тоне, који се баве међународним превозом или каботажом, морају имати уграђене паметне тахографе друге генерације (Г2В2).
Ови уређаји мораће да биљеже прелазак граница, мјеста утовара и истовара, као и активности возача.
Сва лака комерцијална возила и комбији масе од 2,5 до 3,5 тоне који обављају међународни превоз или каботажу уз накнаду мораће да буду опремљени паметним тахографима друге генерације, преноси Слободна Босна.
Друштво
Пазите шта носите преко границе: Ово вам може испразнити новчаник
Од ове мјере изузета су лака теретна возила до 3,5 тоне која се углавном користе за превоз материјала на градилишта и са градилишта, као и за радове на градилишту.
Таква возила неће подлијегати овом захтјеву под условом да саобраћају у радијусу до 100 километара.
Изузећа се и даље примјењују на превоз ручно израђене робе.
Додатна изузећа односе се и на возила која се користе за некомерцијалне, кућне активности, гдје вожња није примарна дјелатност возача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0