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Од 1. јула нова правила за улазак у ЕУ: Ево на које се возаче односи

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 13:33

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Од 1. јула 2026. године правила Европске уније налажу да лака комерцијална возила (ЛЦВ) и комбији са највећом допуштеном масом (укључујући приколицу) између 2,5 и 3,5 тоне, који се баве међународним превозом или каботажом, морају имати уграђене паметне тахографе друге генерације (Г2В2).

Ови уређаји мораће да биљеже прелазак граница, мјеста утовара и истовара, као и активности возача.

Сва лака комерцијална возила и комбији масе од 2,5 до 3,5 тоне који обављају међународни превоз или каботажу уз накнаду мораће да буду опремљени паметним тахографима друге генерације, преноси Слободна Босна.

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Од ове мјере изузета су лака теретна возила до 3,5 тоне која се углавном користе за превоз материјала на градилишта и са градилишта, као и за радове на градилишту.

Таква возила неће подлијегати овом захтјеву под условом да саобраћају у радијусу до 100 километара.

Изузећа се и даље примјењују на превоз ручно израђене робе.

Додатна изузећа односе се и на возила која се користе за некомерцијалне, кућне активности, гд‌је вожња није примарна д‌јелатност возача.

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Тагови :

Европска унија

Гранични прелаз

правила

Возачи

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